- سنصير شعباً - - عدنان الصباح

2021/02/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح هذا عنوان قصيدة للشاعر الراحل محمود درويش تحدث فيها عن الامنيات لو اننا نريد ان نصير شعبا وكان القول يشبه اللعنة لشاعر يعلن اننا لا زلنا بحاجة للكثير لنصير شعبا ومعنى القول بوضوح اننا حتى الان ليس كذلك.



يقال ان الشعراء انبياء شعوبهم لانهم الاكثر تلمسا واحساسا وادراكا لما هو غير مرأي للعامة وقد يكون من الضروري اليوم ان نستعيد فعلا ما قاله محمود درويش ونعيد السعي لان يكون الحلم ممكن عبر وسيل ......





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