"خطوة أولى مهمة".. الديمقراطيون يتقدمون بقانون لتجنيس 11 مليون مهاجر

2021/02/19 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الديموقراطيون الخميس، إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس حوالي 11 مليون مهاجر في وضع غير قانون، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.

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