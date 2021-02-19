كورونا العراق: الإصابات تتجاوز 4 الاف والشفاء يكسر حاجز 614 الف خلال 24 ساعة

2021/02/19 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة الموافق 19 شباط 2021

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