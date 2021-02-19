2021/02/19 | 15:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تلقي مسؤولين و زعماء كتل سياسية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل سري، مبينا أنهم حصلوا على اللقاحات على شكل هدية من دولة خليجية.وقال المصدر لـ”عراقي نيوز” ان “مسؤولين حكوميين وزعماء كتل سياسية تلقوا لقاح فيروس كورونا مع عوائلهم والمقربين منهم، بشكل هدية من دولة خليجية”.وأضاف انهم “تلقوا اللقاح بشكل سري مع التحفظ على الموضوع خوفا من اثارة الرأي العام، خصوصا وان لقاح كورونا لم يصل الى العراق بشكل رسمي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: هدية من دولة خليجية..



مصدر يكشف عن تلقي مسؤولين عراقيين وعوائلهم لقاح كورونا بشكل سري عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: هدية من دولة خليجية.. مصدر يكشف عن تلقي مسؤولين عراقيين وعوائلهم لقاح كورونا بشكل سري) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: هدية من دولة خليجية.. مصدر يكشف عن تلقي مسؤولين عراقيين وعوائلهم لقاح كورونا بشكل سري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).