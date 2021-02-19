حقوق الانسان تطالب بمنح مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال

2021/02/19 | 15:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، بتوزيع منح مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال.وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “14 مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا، كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب …

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