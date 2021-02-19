البيشمركة ترحب بقرار “الناتو” توسيع مهامه في العراق

2021/02/19 | 15:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعربت وزارة البيشمركة الكردية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار حلف شمال الأطلسي “الناتو” توسيع نطاق مهامه ورفع عدد جنوده في العراق الى 4 آلاف.وقال المسؤول الإعلامي في الوزارة عثمان محمد في تصريح تابعه “النور نيوز”، ان “زيادة عدد مستشاري الحلف العسكريين في العراق واقليم كردستان سيدفع بالحرب ضد تنظيم داعش الى مراحل …

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