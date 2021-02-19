2021/02/19 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية اعتقلت احد عناصر تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة الجرايشي شمالي مدينة الرمادي ، تمكنت من خلالها من اعتقال عنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية “.واضاف، ان” المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

واشار الى ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم”.يشار الى ان القوات الامنية اطلقت خلال الفترة الحالية عمليات امنية استباقية لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش شمالي الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش شمالي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).