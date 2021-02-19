الصحة تسجل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/19 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 1802 حالة تعافٍ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة، تصدر جانب الكرخ من بغداد بتسجيله 989 إصابة، تليه محافظة النجف بـ470 حالة، فيما سجل جانب الرصافة من العاصمة 327 إصابة بكورونا.

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