الصحة تتحدث عن

2021/02/19 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بفرض

"الحظر الشامل" في حال استمرت اصابات

كورونا في الارتفاع بعد انتهاء فترة

الحظر الجزئي الممتدة لاسبوعين.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال في

بيان تلقت وكالة نون ال

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