الكاظمي يؤكد ضرورة تكوين

2021/02/19 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الجمعة، ضرورة تكوين "رؤية مستقبلية"

كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع

الاستراتيجية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس

الوزرا

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