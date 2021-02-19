2021/02/19 | 16:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، الجمعة، 3 مناطق في العراق سيتطلب فيها الوضع الصحي فرض الحظر الشامل بسبب الزيادة الكبيرة في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الموسوي في تصريح لـ 7sky، “إذا استمر هذا التصاعد السريع لفيروس كورونا، وخاصة زيادة الإصابات بالسلالة الجديدة، فإن ذلك سيشكل خطراً كبيراً وضغطاً على السلطات الصحية في العراق، ومن المؤكد أنه في ظل هذه الظروف فإننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل”.

وأشار إلى أن “الحظر الشامل سيستهدف المناطق والمحافظات التي تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات”، مبينا أنه “حتى الآن، تم تشخيص 3 مناطق في العراق قد تعرضت إلى زيادة كبيرة في عدد الإصابات، وهي منطقة الكرخ في بغداد ومحافظة النجف وكربلاء، ونعتقد أن هذه المناطق سيفرض عليها الحظر الشامل في المرحلة القادمة”.

وأضاف الموسوي أن “هذه السلالة خطرة جداً وسببت الكثير من الأذى للكثير من الأنظمة الصحية في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الاعراض، واستهدافها لكل الاعمار حيث أنه لا يوجد اي عمر يستثنى من الاصابة”.

وحول فعالية لقاح كورونا ضد السلالة الجديدة من الفيروس، قال الموسوي إن “كل التقارير والدراسات الرصينة تشير إلى أنه فعال ضد السلالة القديمة والجديدة من الفيروس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي لـ7sky: وجود 3 مناطق في العراق شهدت زيادة كبيرة بالاصابات في كروورنا ما سيتطلب فرض حظر شامل فيها 7 SKY TV.

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