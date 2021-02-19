تسجيل 4024 اصابة جديدة بكورونا و1802 حالة شفاء في عموم العراق

2021/02/19 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل الموقف الوبائي لفيروس كورونا ارتفاعا بعدد المصابين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة :" ان عدد الاصابات الجديدة بلغ 4024 اصابة وعدد حالات الوفاة 12 وعدد حالات الشفاء 1802، في عموم مناطق العراق./انتهى3

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