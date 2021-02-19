رسميا .. الولايات المتحدة تعود إلى اتفاقية باريس للمناخ

2021/02/19 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ.وذكرت وسائل اعلام امريكية ان : إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة./انتهى3

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