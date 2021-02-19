صحة كربلاء تعلن المواقف الوبائي لكورونا وتدعو المواطنين لـ 6 اجراءات

2021/02/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة ، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا ..

عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 1611 pcr ) ، ( 387 rapid test ) فحصاً .

عدد الإصابات الموجبة ( 390 ) إصابة .

نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 24 % ) .

عدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 54 ) حالة .

عدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (336 ) حالة .

عدد حالات الشفاء ( 240 ) حالة

عدد حالات الوفيات ( 2 ) .

راجين من المُواطنين الكرام الإلتزام بالتعليمات والارشادات الصحية التالية ..

١ .



الإلتزام بإرتداء الكمامات .٢.



إستخدام المناديل للعطاس والسعال .٣.



الإلتزام بالتباعد الاجتماعي .٤.



طبخ الطعام بشكل جيد .٥ .



غسل اليدين بالماء والصابون ولمدة ٣٠ ثانية .٦ .



غسل الفواكه بالماء والمعقمات .

المكتب الإعلامي للدائرةالجمعة 19 شباط 2021

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