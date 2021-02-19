2021/02/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

تجمع العشرات من متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، في ساحة الحبوبي وسط المحافظة رغم حظر التجوال للوقاية من كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من متظاهري محافظة ذي قار تجمعوا في ساحة الحبوبي، وسط المحافظة، لمواصلة احتجاجاتهم".

وأضاف، أن "هذا التجمع، جاء في وقت تشهد ذي قار، حظرا شاملا للتجوال للوقاية من فيروس كورونا".

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، حظرا شاملا للتجوال، الجمعة والسبت والأحد، للوقاية من فيروس كورونا.

ودخل العراق مساء أمس الخميس أول أيام الحظر الصحي، بعد فرضه بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يتجمعون في ساحة الحبوبي رغم حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يتجمعون في ساحة الحبوبي رغم حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).