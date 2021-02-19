الموقف الوبائي في العراق: الحصيلة تكسر حاجز 4 آلاف إصابة

2021/02/19 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، موقفاً وبائياً مرتفع الإصابات.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (19 شباط 2021)، أن الإصابات الجديدة بلغت 4024 إصابة، قابلها شفاء 1802، فيما سجلت الوزارة اثنتي عشرة حالة وفاة.

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