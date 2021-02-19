العراق يسجل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/02/19 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تسجيل12 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بعموم البلاد لافتة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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