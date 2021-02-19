قوباد طالباني يدعو لأصح قرار بشأن المعتقلين في اربيل

2021/02/19 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، محكمة تمييز اقليم كوردستان، الى اصح قرار، يحفظ سيادة القانون بملف سجن 6 سنوات لصحفيين وناشطين في اربيل .

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن طالباني قوله: ان الموضوع مسألة قانونية لكن بشكل عام اثار الشكوك لدى المواطنين، ما ينعكس سلبا على سمعة اقليم كوردستان.

واضاف: انه يدعو الادعاء العام في اقليم كوردستان ان يلعب دوره وان تصدر محكمة تمييز اقليم كوردستان اصح قرار، يضمن حماية سيادة القانون والحرية والديمقراطية.

وكان 31 برلمانيا قد طالبوا اليوم، محكمة تمييز اقليم كوردستان، بانصاف المحكومين من الصحفيين والنشاط المدنيين، لافتين الى وجود خطأ قانوني بملف محاكمتهم.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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