2021/02/19 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1802 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت 12 حالة جديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4024 إصابة بكورونا وشفاء 1802 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4024 إصابة بكورونا وشفاء 1802 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).