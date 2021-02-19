الترا عراق - فريق التحرير
ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 661 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.
سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 4024 إصابة، و12 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1800 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 92.9%.
وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 33 ألف شخص، 324 منهم تحت العناية المركزة.
اقرأ/ي أيضًا:
"موجة" قادمة من 4 دول..
منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة وبائية جديدة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة وبائية جديدة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).