قفزة وبائية جديدة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة

2021/02/19 | 16:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد وفاة 12 شخصًا خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 661 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 4024 إصابة، و12 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1800 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 92.9%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 33 ألف شخص، 324 منهم تحت العناية المركزة.

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