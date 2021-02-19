رغم الحظر.. تجدد الاحتجاجات في ساحة الحبوبي (صور)

2021/02/19 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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عاد العشرات من أبناء محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إلى التظاهر وسط مدينة الناصرية، رغم حظر التجوال الشامل المفروض في المحافظة جراء جائحة كورونا.

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