2021/02/19 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليمات بشأن دوام موظفيها خلال الفترات المقبلة وايام الحظر.

وقال معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية علي صالح جعفر في بيان ان المفوضية قررت أن يكون دوام موظفي مكاتب المحافظات بنسبة خمسين بالمئة طوال ايام الاسبوع ومن ضمنها العطل الرسمية، وان يكون دوام مراكز التسجيل سيكون بنسبة مئة بالمئة خلال الاسبوع، على ان يكون عمل المركز خلال فترة الحظر الشامل عن طريق الفرق الجوالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: دوام موظفي مكاتب المحافظات بنسبة50% ومراكز التسجيل بنسبة100% خلال الاسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: دوام موظفي مكاتب المحافظات بنسبة50% ومراكز التسجيل بنسبة100% خلال الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).