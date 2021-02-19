شركات روسية تتنافس على استثمار معمل سمنت الفلوجة

2021/02/19 | 16:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / الانبار..

كشف قائممقام الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الجمعة، ان شركات استثمارية روسية سوف تتولى مهمة تشغيل معمل سمنت الفلوجة شرقي مركز المدينة .وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” شركات استثمارية عالمية روسية ستتولى اعادة تشغيل معمل سمنت الفلوجة المتوقف عن العمل منذ 14 عمام نتيجة الاحداث الامنية التي شهدتها المحافظة “.واضاف ان” طرح المعمل جاء على خلفية عدم قدرة الجهات المعنية على اعادة العمل الى الخدمة نتيجة الاضرار التي لحقت في اجزاء كبيرة نتيجة العمليات الارهابية، مبينا ان” العديد من المعامل والمصانع الحكومية ماتزال متوقفة عن العمل في المحافظة بانتظار عرضها كفرص استثمارية ، موضحا ان” استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار ساهم في رغبة الشركات الاستثمارية العالمية في الحصول على الفرص الاستثمارية “.يشار الى ان مجموعة من الشركات الروسية استثمرت 10 معامل للزجاج في مدينة الرمادي واطرافها .



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