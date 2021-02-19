بيان للقصر الملكي: الأمير هاري وميغان يفقدان كل ألقابهما الرسمية

2021/02/19 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته ميغن كل ألقابهما الرسمية بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائيا من العائلة الملكية البريطانية، على ما أعلن قصر باكينغهام الجمعة.

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