التعليم والصحة ركيزتان في بناء المجتمع - محمد جواد فارس

2021/02/19 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس العراق مثال ان البناء الحضاري للشعوب ولمستقبل البشرية يعتمد بالدرجة الأساسية على ركائز مهمة ، ومن هذه الركائز لبناء القاعدة التحية للمجتمع هما التعليم لأعداد الكوادر العلمية و الثقافية في مجالات متعددة وهذا يعتمد أساسا على اللبنات الأولى في المدرسة ابتدائية لتعليم أسس اللغة أولا ومن ثم الحساب والعلوم وغيرها ، و الأخذ بنظر الاعتبار أعداد ا ......





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