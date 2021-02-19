"الاتصالات" العراقية تحدد موعد إطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية

2021/02/19 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر : حددت وزارة الاتصالات في العراق، اليوم الجمعة، موعد إطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية.وقال رعد المشهداني المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة استكملت المتطلبات الفنية والقانونية لمشروع بوابات النفاذ …

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