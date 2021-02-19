النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يواصل الانكماش للشهر الرابع

2021/02/19 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش للشهر الرابع على التوالي.

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