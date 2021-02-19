خلية الأزمة النيابية: 3 مناطق مرشحة للحظر الشامل

2021/02/19 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني رجّحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، شمول 3 مناطق بالحظر الشامل.وقال مقرر اللجنة، جواد الموسوي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “في حال استمر التصاعد السريع في اعداد الاصابات بكورونا، لاسيما السلالة الجديدة فإن ذلك يشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي في العراق، وبالتالي فإننا سنتوجه في مثل هذه […]

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