حقوق الانسان تطالب بمنح مالية للمواطنين في ظل إجراءات الحظر

2021/02/19 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان،

اليوم الجمعة، بتوزيع منح مالية

للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال

بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في

تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "1

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