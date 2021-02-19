الاتصالات تحدد موعد تشغيل مشروع بوابات

2021/02/19 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الاتصالات، الربع الثالث من

العام الحالي، موعداً لتشغيل مشروع

بوابات "النفاذ الدولية".

وقالت الوزارة، إن "التشغيل الفعلي

لمشروع بوابات النفاذ سيكون في الربع

الثالث من العام الحالي".

وأضافت

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