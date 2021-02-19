الازمة النيابية ل(واخ) : التصاعد السريع في اعداد الاصابات بكورونا “المتحور” سيؤدي للحضر الشامل

2021/02/19 | 16:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهيمن علاء – بغداد

صرح مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي اليوم الجمعة ،ان استمرار التصاعد السريع بالاصابات بكورونا فايروس سيؤدي الى الحظر الشامل “.

وقال الموسوي في تصريح خص به وكالة ” خبر برس ” ، اذا استمر التصاعد السريع في اعداد الاصابات في كورونا فايروس وخصوصا السلالة الجديدة “المتحورة”فأن ذلك يؤشر الى خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق ومن المؤكد في ضل هذه الظروف اننا ذاهبون بأتجاه الحضر الشامل وسيكون الحضر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة في عدد الاصابات “.

واوضح الموسوي” تم تشخيص اكثر من ثلاث مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة في اعداد الاصابات وهذه المناطق هي (بغداد,النجف الاشرف,وكربلاء المقدسة), وان هذه المناطق الثلاثة مرشحة بأن تكون تحت الحضر الشامل في المرحلة القادمة .

واضاف الموسوي ان هذه السلالة الجديدة خطيرة جدا سببت الكثير ولقد سببت الكثير من الاذى لاكثر من نظام صحي متطور حول العالم بسبب سرعة الانتشار لهذا الفايروس وكذلك شدة اعراضه واصابتها لجميع الاعمار ولايوجد عمر محدد يستثنى من الاصابة بهذا النوع من الفايروس اما بما يخص اللقاح فكل التقارير العلمية الرصينة تشير الى انه فعال ضد السلالة الجديدة و القديمة”.

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