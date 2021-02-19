رسول ل(واخ) : القبض على اخطر العصابات في البصرة

2021/02/19 | 16:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهيمن علاء – بغداد

اكد الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، ان العصابة التي تم القاء القبض عليها هي من اخطر العصابات في محافظة البصرة “.

وقال رسول في تصريح خص به وكالة “خبر برس” بجهود من الاجهزة الاستخباراتية تم القاء القبض على اخطر العصابات في البصرة التي قتلت الناشطين وبعض الاعلامين واثارت الرعب في صفوف المواطنين ، مبينا ان هناك تحقيق يجري مع افراد هذه العصابة “.

واضاف بقوله “انا اعرف السيد القائد العام للقوات المسلحة عندما يوعد يوفي بوعده لكن لنعطي مجال لرجال الاستخبارات ولاجهزتنا الاستخباراتية و ان شاء الله سيكون هنالك ارتياح كبير لان هذه دماء عراقية عزيزة”

واوضح ان القائد العام للقوات المسلحة اوصى بعدم الاستعجال بالكشف عن العصابة واعطاء المحققين مجال لان الجهود الاستخبارتية تحتاج الى وقت ومتابعة .

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