العراق.. الإعدام مرتان بحق المرأة التي رمت طفليها بنهر دجلة

2021/02/19 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر عراقي، أن حكما بالإعدام مرتين صدر بحق امرأة رمت طفليها بالنهر.

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