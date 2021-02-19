2021/02/19 | 16:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقاير صحفية برتغالية عن تعرض نجم منتخبنا الوطني الى اصابة بسيطة في تدريبات فريقه جيل فيسنتي البرتغالي مساء امس .

و من المرجح غياب عباس عن مباراة فريقه غداً أمام سانتا كلارا بسبب الإصابة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاصابة تبعد علاء عباس عن مواجهة سانتا كلارا في الدوري البرتغالي 7 SKY TV.

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