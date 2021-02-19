2021/02/19 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حزب الجماعة الإسلامية يعقد مؤتمره الرابع ويقرر تغيير أسم الحزب بتصويت اغلبية الاعضاء

حزب الجماعة الإسلامية يقرر تغيير أسمه إلى حزب جماعة العدالة الكردستانية

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