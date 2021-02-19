2021/02/19 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/طلب 31 برلمانيا، من محكمة تمييز في اقليم كردستان، اعادة النظر بقرار سجن صحفيين ونشطاء مدنيين لمدة 6 سنوات بأربيل.وجاء في رسالة اعضاء البرلمان الكردستاني، أن المحكمة لم توفر للمعتقلين ظروفا قانونية للدفاع عن انفسهم، وان المسؤولية الاخلاقية والانسانية والوطنية ومن اجل المصلحة العامة ورفع الظلم عنهم وعن عوائلتهم حتمت عليهم مخاطبة محكمة تمييز، بالتعامل وبحساسية كبيرة بملفات المعتقلين، لان الحكم لا يوافق اسس دستورية واسس حقوق الانسان، كما ان المحكومين وخلال التحقيقات لم توفر لهم حقوق قانونية وانهم يعتقدون وجود خطأ قانوني.واكد الموقعون انهم بانتظار موقف وقرار عادل من محكمة تمييز اقليم كردستان من اجل اعادة الحقوق وضمان حماية الحرية وحقوق الانسان في إقليم كردستان./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدى وثلاثون برلمانيا يطالبون من محكمة تمييز بكردستان، إعادة النظر بقرار سجن صحفيين ونشطاء مدنيين لمدة 6 سنوات بأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدى وثلاثون برلمانيا يطالبون من محكمة تمييز بكردستان، إعادة النظر بقرار سجن صحفيين ونشطاء مدنيين لمدة 6 سنوات بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).