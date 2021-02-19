2021/02/19 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة / ذا صن/ البريطانية، اليوم، أن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي 170 مليون جنيه إسترليني، ليصبح 430 مليون إسترليني في 5 سنوات.وأشارت إلى أن سيتي سبق أن عرض على ميسي ضمه مقابل 600 مليون إسترليني، قبل 6 أشهر.وقال متحدث باسم مانشستر سيتي لشبكة /سكاي سبورتس/ إن النادي لم يتخذ أي إجراء مع ميسي، رغم دخول النجم الأرجنتيني الأشهر الأربعة الأخيرة من عقده مع برشلونة.وأضاف أن النادي لم يقدم أي عروض للبرغوث سواء في الصيف أو منذ ذلك الحين، ولا توجد محادثات معه الآن./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المان سيتي يخفض مبلغا للعرض المقدم للنجم ليونيل ميسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المان سيتي يخفض مبلغا للعرض المقدم للنجم ليونيل ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).