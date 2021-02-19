مواطن يضرم النار بسيارته في كركوك

2021/02/19 | 16:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضرم مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة النار بسيارته الاجرة يوم الجمعة بمدينة كركوك، تعبيرا عن استيائه اثر تعرضه لغرامة مرورية جراء خرقه لاجراءات الحظر الشامل للتجوال.

وكانت محافظة كركوك قد دشنت اليوم اجراءات الحظر الشامل للتجوال في ضوء مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وتناول ناشطون ووسائل اعلام، صورا عن الحادث الذي تمكن فيه مواطنون من انقاذ صاحب السيارة من الموت المحتم بعد اخراجه من سيارته المحترقة احتجاجا على فرض غرامة مرورية للمخالفين في اول ايام فرض حظر التجوال بمحافظة كركوك.

PUKmedia خاص

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