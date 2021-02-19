الصحة تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى العراق

2021/02/19 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ان لقاح كورونا سيصل الى العراق خلال اليومين المقبلين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح خاص لـNRT عربية، اليوم، 19 شباط 2021، ان لقاح كورونا سيصل خلال اليومين المقبلين الى العراق، ليتم الشروع بتطعيم الموطنين .

وأوضح البدر، ان "هناك حصة لإقليم كوردستان وكل المحافظات الأخرى على أساس عدد سكانها، حيث سيتم تزويدهم به"، مبينا ان "الأولوية للكوادر الصحية والأجهزة الامنية والمسنين فوق الـ 50 عاما والذين لديهم امراض مزمنة".

وأكد، ان "اجراءات تخزين اللقاحات انتهت ونحن بانتظار وصولها".

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