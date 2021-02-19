الصين تعلق على الفشل الأميركي باحتواء أزمة سوء الطقس

2021/02/19 | 16:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن متابعة معاناة الأميركيين خلال عاصفة ثلجية عاتية ضربت ولاية تكساس هذا الأسبوع عززت الاعتقاد لدى المواطنين الصينيين بأن بلادهم «على الطريق الصحيح».

وقد أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ بهذا التصريح ردا على سؤال بشأن دعوات من دول غربية لإجراء تحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ في غرب الصين.

وخلال ردها المطول في مؤتمر صحافي، كررت هوا نفي بكين للإساءة إلى المسلمين في شينجيانغ، وقالت إن لكل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة تاريخاً في الإبادة الجماعية.



وقارنت أيضا بين معاناة كثيرين من سكان تكساس واحتفالات الصينيين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.



وقالت: «عدم الاحتياج للطعام أو الملابس، الشعور بالشبع والدفء… هذا هو حق الإنسان الأساسي الأكثر واقعية».



وأضافت: «في الوقت نفسه في تكساس، وجد ملايين الأشخاص أنفسهم محاصرين في وضع مروّع بدون كهرباء أو تدفئة في المنزل، حتى أن بضع عشرات فقدوا حياتهم بسبب ذلك».

وقالت المسؤولة الصينية: «هذا جعل الشعب الصيني يدرك بشكل أعمق ما هو الحق الإنساني الحقيقي، وجعلنا نعتقد أكثر وأكثر أن الصين تسير على الطريق الصحيح.



نحن واثقون تماما بشأن مستقبلنا».

وأدت موجة البرد القارس في الولايات المتحدة إلى وفاة 21 شخصا على الأقل في تكساس وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص في الولاية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.



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