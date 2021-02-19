الإسترليني يتجاوز عتبة 1.4 دولار.. أعلى مستوى منذ 3 سنوات

2021/02/19 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز الجنيه الاسترليني العتبة الرمزية البالغة 1.40 دولار اليوم، مدفوعا منذ بداية العام بحملة تطعيم سريعة في المملكة المتحدة وباتفاق التجارة الذي أبرم نهاية العام بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وفقا لـ”الفرنسية”.وسجلت العملة البريطانية قرابة الساعة 09,30 ت غ 1.4008 في مقابل الدولار، وهو مستوى لم تصل إليه منذ نهاية أبريل 2018.وقال ستيفن إينيس المحلل في شركة “أكسي”، “لم تكن هناك معلومات اليوم لشرح الأداء المتفوق للجنيه، لكن المعطيات بقيت كما كانت منذ بداية العام: لم تسجل عواقب وخيمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما حملة اللقاحات تجرى بوتيرة سريعة وسجل نمو مرضٍ في نهاية العام 2020”.ومنذ 24 ديسمبر وإبرام اتفاق التجارة في اللحظة الأخيرة، ارتفع الجنيه بنسبة 3.7 في المائة في مقابل الدولار و4.1 في المائة في مقابل اليورو.وقال لي هاردمان المحلل لدى “إم يو إف جي”، “هذه عتبة مهمة لأنها أعلى مستوى للجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” الذي أجري في العام 2016 وأدى إلى انخفاض مستوى العملة البريطانية.

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