بالأرقام.. المفوضية تعلن عدد التحالفات المسجلة والمرشحين حتى الآن

2021/02/19 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد التحالفات السياسية المسجلة لديها حتى الآن.

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