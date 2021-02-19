تفاصيل جديدة عن الإسرائيلية المتسللة إلى سوريا..

2021/02/19 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "إسرائيل هاليوم" الناطقة بالعبرية تفاصيل جديدة عن المرأة التي عادت إلى بلادها عقب صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة الإسرائيلية والنظام السوري بوساطة روسية.

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