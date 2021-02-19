2021/02/19 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطباء بلا حدود تعالج حالات شديدة الخطورة بكورونا داخل مشفى انجزته العتبة الحسينية في بغداد (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطباء بلا حدود تعالج حالات شديدة الخطورة بكورونا داخل مشفى انجزته العتبة الحسينية في بغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطباء بلا حدود تعالج حالات شديدة الخطورة بكورونا داخل مشفى انجزته العتبة الحسينية في بغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).