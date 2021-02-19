صحة كربلاء تعلن الموقف الوبائي لكورونا وتدعو المواطنين لـ 6 اجراءات

2021/02/19 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة،

الموقف الوبائي للمحافظة، فيما دعت

المواطنين إلى تطيبق 6 تعليمات ضرورية

لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

وذكر قسم الصحة العامة بدائرة صحة

كربلاء، في بيان تلقت وكالة ن

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