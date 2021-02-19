2021/02/19 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة قفزة جديدة بأعداد الوفيات والإصابات بواقع اثنتي عشرة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية يقابلها إصابة أربعة الاف واربع وعشرين شخصا.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الكلي للإصابات بلغ ستمئة وواحد وستين ألفا منذ بدء تفشي الجائحة في العراق شباط العام الماضي فيما بلغ العدد الكلي للوفيات ثلاثة عشر الفا ومئتين واثنتين وثلاثين حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 12 وفاة وإصابة 4024 بكورونا في أعلى معدل للحالات منذ شهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 12 وفاة وإصابة 4024 بكورونا في أعلى معدل للحالات منذ شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).