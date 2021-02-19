2021/02/19 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء الـ 123 والإصابات الـ327 بفيروس كورونا المستجد، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال مدير عام صحة الرصافة، عبدالغني الساعدي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 245حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء والإصابة الجديدة بكورونا في الرصافة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء والإصابة الجديدة بكورونا في الرصافة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء والإصابة الجديدة بكورونا في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).