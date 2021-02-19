كركوك : تشكيل لجنة للتحقيق بحادث قيام سائق اجرة معاق بحرق مركبته لمخالفته شروط الحظر

2021/02/19 | 17:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات في كركوك عن تشكيل لجنة تحقيق عليا بحادث اقدام سائق اجرة معاق بحرق مركبته احتجاجا على فرض غرامة له لمخالفته تعليمات حظر التجوال في كركوك .واكد مدير عام الصحة الدكتور نبيل حمدي استقرار حالة السائق واصابته بنسبة 10‎%‎من الحروق وهو يرقد بمستشفى ازادي العام وسيتم تجهيزه باطراف اصطناعية جديدة ./انتهى

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