2021/02/19 | 17:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عد المختص بالشأن الاقتصادي ملاذ الامين خطوة بناء سبع محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية انجازا ممتازا كونه سيسهم في حل مشكلة الكهرباء في البلاد الى جانب توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفية وحماية البيئة من الثلوث.وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،إن " مجلس الوزراء وافق على إحالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار في أربع محافظات عراقية هي المثنى وواسط وكربلاء وبابل".واضاف ،ان "الهيئة الوطنية للاستثمار ستحيل هذه المحطات الى شركات عالمية متخصصة لتضيف 750 ميغا واط الى الشبكة الوطنية ما يسهم بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقلل الضغط على محطات الطاقة التي تعمل بالمشتقات النفطية والغاز".ودعا الامين الحكومة الى توسيع خطواتها باستخدام الطاقة الشمسية في المحافظات التي تمتلك اراض واسعة غير صالحة للزراعة والاستفدادة منها في توليد الطاقة الكهربائية اضافة الى التفكير الجدي في استخدام طاقة الرياح لنفس الغرض ما يقلل من تكلفة توليد الكهرباء ويحافظ على نظافة البيئة .وكانت رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سها النجار قد اعلنت في تصريحات اعلامية، إن "مجلس الوزراء وافق على احالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار وذلك في محافظات المثنى وواسط وكربلاء وبابل./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص اقتصادي لـ/نينا/ : خطوة بناء سبع محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية انجاز ممتاز سيسهم في حل مشكلة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص اقتصادي لـ/نينا/ : خطوة بناء سبع محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية انجاز ممتاز سيسهم في حل مشكلة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).