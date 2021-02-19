صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا التي سجلت اليوم

2021/02/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 245 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

245 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 96 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .





قطاع البلديات الثاني 24 حالة من خلال الرصد الوبائي .





قطاع الصدر 55 حالة من خلال الرصد الوبائي

82 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / 532 / 539 / 536 / 555 / 526 / 563 / 541 / 512 / 538 / جميلة .





3 حالات في الاعظمية محلة / 320 / 321

8 حالات في منطقة البلديات / حي التراث / قرب افران العسل / قرب جامع الامام علي ( ع )

4 حالات في حي النصر محلة / 771

5 حالات في الكرادة محلة / 901 / 902 .





4 حالات في المشتل محلة / 751 / 753 .





7 حالات في كل من الكرادة و الاستقلال وحي الجوادين

6 حالات في كل من شارع فلسطين و حي تونس

5 حالات في حي القاهرة محلة / 307 / 309

9 حالات في منطقة الشعب محلة / 351 / حي التجار / حي الرئاسة / 326

3 حالات في شارع فلسطين محلة / 503 / 504

3 حالات في منطقة الامين محلة / 741 / 742 .





4 حالات في منطقة الزعفرانية محلة / 950 / 949

وحالتين في كل من الحسينية محلة 222 / و الغدير محلة / 706 و حالتين في المنصور و حالتين في الوزيرية و حالتين في المجمع النفطي السكني و حالتين في المدائن حي الوحدة .





وحالة واحدة في كل من منطقة الزوية و الحبيبية محلة 537 و السعدون محلة 103 و حالة واحدة في العلاوي.





واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 78907 توفي منهم 1423 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74366 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3118".





ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".





وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".





واعلن الساعدي عن "شفاء 123 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 74366 حالة".





وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 123 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".





واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

13 حالة شفاء في منطقة البلديات

19 حالة شفاء في مدينة الصدر .





12 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية .





15 حالة شفاء في منطقة الشعب .





7 حالات شفاء في كل من المناطق / المشتل و بوب الشام و الحبيبية .





6 حالات شفاء في منطقة شارع فلسطين وحي المنتظر .





5 حالات شفاء في كل من الاعظمية و حي اورو حي المهدي .





4 حالات شفاء في الجادرية .





3 حالات شفاء في كل من / جانب صحة الكرخ و جانب صحة بابل و منطقة الكفاح .





وحالتان شفاء في جانب صحة ديالى.

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 74366 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".





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